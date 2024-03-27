"Ucu nereye dokunursa dokunsun, devam edeceğiz"

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, sahte diploma konusunda "Ucu nereye dokunursa dokunsun devam etmemiz lazım" dedi ve bugün itibarıyla eğitim kurumlarıyla ilgili ülkeye öğrenci girişlerinin duracağını bildirdi

Mecliste dün konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversitelerin geleceği ile ilgi tartışmalarda gailenin ortak olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Her şey ülkemizin, çocuklarımızın geleceği içindir. Bu çirkin tespitlerin toplumu komple sarması ve üniversite alanını tamamen çökertmesine müsaade etmememiz gerekiyor. Kim hata yaptıysa bu hataların ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu sahte işlerin sınırının çizilmesi gerekiyor. Sorgulamalar duracak olursa topyekun zan altında kalacağımız için biz bunu kaldıramayız. Ucu nereye dokunursa dokunsun, devam etmemiz lazım.”

Çavuşoğlu, yapılacak tüzük değişikliğiyle, artık eğitim kurumlarının yurt dışından öğrenci getirerek ikamet izni veremeyeceğini duyurdu. Çavuşoğlu, “Yarın (bugün) sabah itibarıyla eğitim kurumlarıyla ilgili ülkeye öğrenci girişleri duracak.” dedi.

Bu kurumların neden hemen kapatılmadığı yönündeki soruya da cevap veren Çavuşoğlu, bu noktada sorumlu davranmak istediklerine kaydederek, kapatmaların bu süreçten sonra kurumların birer birer incelenerek yapılacağını belirtti, “Sırayla gereği yapılacaktır.” dedi.

Bunun yasal bir süreç de olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, 39 kuruma ilişkin her bir dosyanın dikkatli ve kanıtlı bir şekilde hazırlandığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, kayıt dışı öğrencilerin de yapılan denetimlerde ortaya çıkarak, sınır dışı edildiğini kaydetti.

