Dipkarpaz’da korona alarmı

Dipkarpaz’da Rum okulundaki öğrenci, öğretmen ve hademe olmak üzere 7 Rum’da korona virüs tespit edildi. Vakalar kendi istekleriyle tedavi için Güney’e gitti

Dipkarpaz’da önceki gün Rum okulundaki bir öğretmen ve bir de hademenin Covid-19 testi pozitif çıktı. İki pozitif vakanın ardından yapılan temaslı tarama testlerinde aralarında Kıbrıslı Rum öğrencilerin de bulunduğu 3 kişide daha Covid-19 tespit edildi. Önceki günden bu yana Dipkarpaz’da 7 Covid-19 vakasının görülmesi bölgede tedirginliğe neden oldu.

Okulda pozitif çıkan vakalardan birinin bölgede işletmesi olduğu ve bu nedenle çok sayıda temaslısı olabileceği ihtimali de bölgedeki tedirginliği arttırdı. Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, önceki günden düne kadar bölgede yaklaşık 120 kişiye test yapıldığını, toplamda 7 kişinin testinin pozitif çıktığını belirtti. Coşkun, Covid-19 tespit edilen tüm vakaların Kıbrıslı Rum olduğunu kaydetti.

Okulun tedbir amaçlı bir süre eğitime tamamen kapandığını ifade eden Coşkun, temaslıların takibinin yapıldığını kaydetti.

Pozitif çıkan bazı vakaların güneyde tedavi görmeyi talep ettiği için polis eşliğinde güneye geçirildiğini Coşkun, iki kişinin ise Girne’de karantina otelinde olduğu belirtti.

Bölgede tedbir amaçlı ilk etapta köy kahvelerini kapattıklarını kaydeden Coşkun; “48 saat geçince yeniden toplu test talep edeceğiz. Bu arada kamera görüntüleriyle de söz konusu işletmeye giren insanları tespit etmeye çalışıyoruz.” dedi.

Öte yandan Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rum'ların koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ilkokul bir hafta süreyle kapatılacak.

Bölgede yaşayan neredeyse tüm Kıbrıslı Rumlar test edildi ve bir ilkokul öğrencisi de dahil olmak üzere 7 vaka daha tespit edildi.

İlkokul öğrencisinin testi pozitif çıkan ilkokulda çalışan bir öğretmen ve temizlikçinin temaslısı olduğu öğrenildi.

İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Rumların komiseri Fotis Fotiou Karpaz’da yaşayan 7 Kıbrıslı Rum'un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ilkokulun bir hafta süreyle kapatılacağını açıkladı.

Fotis Fotiou okulun ve bitişiğindeki anaokulunun ve daha uzaktaki lisenin dezenfekte edildiğini söyledi.

Fotiou, başlangıçta, ilkokulda çalışan bir öğretmen ve bir temizlikçinin pozitif çıktığını belirterek, çoğunun ilk iki vakanın temasları olduğunu söyledi.

Fotiou, “Pozitif vakaların çoğu, kendi kendini tecrit etmek için hükümet kontrolündeki bölgelere gitmeyi seçti” dedi.

Önceki günlerde Kormacit’te tespit edilen diğer dört vaka da Güney Kıbrıs’a geçti.

