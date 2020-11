Gelen yolcu sayısında yüzde 75 azalma

KKTC’ye 2020’nin Ocak-Ekim döneminde gelen yolcu sayısı, 2019’un aynı dönemine göre %75.14 oranında düştü. 2019’un on aylık döneminde Kuzey Kıbrıs’a 1 milyon 472 bin 155 kişi gelirken, 2020’nin aynı döneminde bu sayı sadece 366 bin kişi düzeyinde kaldı

KKTC’ye 2020’nin Ocak-Ekim döneminde hava ve deniz yoluyla gelen Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke uyruklu yolcu sayısı, 2019’un aynı dönemine göre %75.14 oranında düştü. 2019’un on aylık döneminde Kuzey Kıbrıs’a 1 milyon 472 bin 155 kişi gelirken, 2020’nin aynı döneminde bu sayı sadece 366 bin 003 kişi düzeyinde kaldı.Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü bilgilerinden derlediği verilere göre Ocak-Ekim döneminde ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişi sayısında %74.10 oranında, üçüncü ülke uyruklu kişi sayısında da %78.53 oranında düşüş söz konusu.2019’un onuncu ayı sonunda Kuzey Kıbrıs’a 1 milyon 126 bin 303 TC uyruklu kişi gelirken, 2020’nin aynı döneminde gelen TC uyruklu sayısı 291 bin 746 kişi olarak kayıtlara geçti. 2020’nin Ocak-Ekim döneminde gelen üçüncü ülke uyruklu sayısı ise 74 bin 257 düzeyinde saptandı. Bu sayı 2019’da 345 bin 852 kişi olmuştu.Rakamlar ayrıca, 2020’nin on aylık döneminde ülkeye gelen KKTC uyruklu yolcu sayısının ise 75 bin 081 kişi düzeyinde olduğunu gösteriyor. %72.6 oranında azalmaya denk gelen bu sayı 2019’da 273 bin 877 kişi düzeyindeTurizm Bakanlığı verileri, bu yılın Ocak ayında ülkeye gelen yabancı uyruklu yolcu sayısının %6.25 artışla 105 bin 630’dan 112 bin 232’ye, Şubat ayında da %0.55 artışla 128 bin 028’den 128 bin 734’e çıktığını gösterirken, Mart ayıyla birlikte rakamlar dibe vurdu.Koronavirüs nedeniyle alınan karantina kararları kapsamında ülkeye gelişlerin minimum seviyeye indirilmesi yolcu sayısının; 2019’a kıyasla Mart’ta %66.39, Nisan, Mayıs ve Haziran’da ise %99’un üzerinde düşüşleri beraberinde getirdi. Temmuz ayındaki kısmi açılış, geçen yıla göre gelen yolcu sayısındaki azalışı %86.7’ye, Ağustos’ta ise %77.9’a çekti. Ancak, Eylül ve Ekim’de yeniden sıkılaşan karantina tedbirleri nedeniyle düşüşler sırasıyla %93.9 ile %92.5’e kadar çıktı.Rakamlar yılın on aylık döneminde ülkeye gelen yabancı uyruklu yolcuların %92.11’nin (377 bin 131 kişi) Ercan Havalimanı’ndan, %6.63’ünün (24 bin 252 kişi) Girne Limanı’ndan, %1.26’sının Mağusa Limanı’ndan (4 bin 601 kişi) ve %0.01’inin (19 kişi) de Karpaz’daki yat limanından ülkeye girdiğini gösteriyor.2019’un aynı döneminde ülkeye Ercan’dan 1 milyon 401 bin yabancı uyruklu yolcu geldiğini gösterirken, Girne’den 52 bin 063 yolcu, Mağusa’dan 18 bin 392 yolcu ve Karpaz’dan da 399 yolcu adaya gelmişti.