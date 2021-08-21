Bakan Arıklı, HP’nin Kıb-Tek konusunda yargı süreci başlatacak olmasını eleştirdi ve HP Başkanı Özersay’a hitaben “Dinime küfreden bari Müslüman olsa” dedi



Kıb-Tek ile ilgili tartışmalarda tansiyon yükseldi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi’nin yargı süreci başlatacak olmasını eleştirdi, HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay’a hitaben “Dinime küfreden bari Müslüman olsa” dedi.

Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“HP Bizi mahkemeye verecekmiş.

Korkumuz yok da, HP nin Kıb-Tek’e atadığı ve 3 yıl boyunca Asbaşkan yaptığı kişi ile mahkeme kapılarına düşmesi biraz tuhaf kaçıyor.

Güya Kurumun hakkını ve hukukunu arayan ve sürekli bize saldıran bu kişi, bir Elektrik Mühendisi. Kendine ait bir Elektirik Mühendisliği Şirketi olan bu arkadaş geçimini mesleğini icra ederek sağlıyor.

"Kurum Yönetim Kurulunda görev yapacak kişilerin Elektrik işi yapmaması" kuralına uymak için sahibi olduğu şirketi eşi adına çeviren bu şahıs, Asbaşkan iken Kurumda iken eşinin adına çevirdiği şirket adına kaç dosya takip etti biliyor musunuz?

2018: 24 Dosya

2019: 62 Dosya

2020; 17 Dosya

2021; 1 Dosya

Kudret beye bu durum sorulduğunda "Ne yapalım aç mı kalsın" demişti.

İlginç bir tesadüf Dörtlü Koalisyon tarafından verilen ve geçenlerde Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilen Girne tepesindeki arazinin mimarı da Kudret beyin kardeşi idi. Kudret bey kardeşi için de aynı cümleyi kullanmış mı idi acaba?

Dinime küfreden bari Müslüman olsa.”

