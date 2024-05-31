Girne’de iki ayrı trafik kazası… Bir kişi yoğun bakımda

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, çelik bariyerlere ve aydınlatma direğine de çarpıp durdu.
Kazada yaralanan araçtaki yolcu Seniha Andaç (K-86), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması, kaburga ve boyun kırıkları teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü Ali Andaç tutuklandı.
-204 miligram alkollü sürücü kazaya neden olduGirne’de Semih Sancar Caddesi'nde dün gece yarısı civarında meydana gelen kazada, Bekir Şahin Kulaç (E-23) yüzde 204 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NG 199 plakalı salon araçla seyrederken dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Vedat Ratib (E-30) yönetimindeki YE 050 plakalı araca arkadan çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. NG 199 plakalı araç sürücüsü Bekir Şahin Kulaç tutuklandı.
Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.