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Dinçyürek, hastaya müdahale etti

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Dinçyürek, hastaya müdahale etti
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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İskele Sağlık Ocağı’na ziyarette bulunduğu sırada, parmağındaki kesik nedeniyle sağlık ocağına başvuran hastaya müdahale etti.
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığı bulunan Bakan Dinçyürek’in sergilediği davranış, sağlık ocağında bulunan aile yakınları ve farklı hastalar tarafından takdir topladı, sempatiyle karşılandı.
 
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