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Araç satıyorum diye gitti, darp edip, bağlayıp, parasını çaldı

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Mağusa’da bir pansiyona araç satışı için giden 20 yaşındaki genç, aracı satın alacak kişiyi darp ederek, elleri ve ayaklarını iple bağlayıp şahsa ait 26 bin Doları ve bin TL nakit parayı çaldı

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Araç satıyorum diye gitti, darp edip, bağlayıp, parasını çaldı
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Gazimağusa’da önceki gün bir pansiyonda yaşanan soygun olayı sonrası bir kişi tutuklandı.
Pansiyona araç satışı için giden 20 yaşındaki isminin baş harfleri D.A.A’nın, aracı satın alacak şahsı darp ederek, elleri ve ayaklarını iple bağlayıp etkisiz hale getirdi ve şahsa ait 26 bin Doları ve bin TL nakit parayı çaldı.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
Öte yandan 17 Kasım’da Gemikonağı’nda, meydana gelen soygun, adam kaçırma ve darp olayında, zanlı olarak aranan 28 yaşındaki isminin baş harfleri A.H., 23 yaşındaki isminin baş harfleri A.T.ve 28 yaşındaki isminin baş harfleri A.M’nin tespit edilerek tutuklandı.
 
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