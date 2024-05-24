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Dinçyürek: “Cengiz Topel Hastanesi’nde tomografi cihazı hizmete alındı ve ilk tomografi çekildi”

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Dinçyürek: “Cengiz Topel Hastanesi’nde tomografi cihazı hizmete alındı ve ilk tomografi çekildi”
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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefke Cengiz Topel Hastanesi’nde tomografi cihazının hizmete alındığını ve ilk tomografinin çekildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, birkaç ay önce Cengiz Topel Hastanesi’ne tomografi cihazının kurulacağını ve bölge insanına hizmet verileceğini söylediklerini, bugün memnuniyetle Cengiz Topel Hastanesi'ndeki ilk tomografi çekiminin gerçekleştirildiğini paylaştı.
Bu gelişmenin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bakan Dinçyürek, hem bölge insanına hem de ülke insanına sağlık alanında hizmetlerin devam ettiğini kaydetti.
 
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