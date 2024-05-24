DAÜ’de “Dünya İç Mimarlar Günü” kutlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi “Tasarım Haftası” etkinlikleri kapsamında 25 Mayıs Dünya İç Mimarlar Günü'nü kutlamak amacıyla "Tasarla ve Oyna” başlıklı atölye çalışması yapıldı.





DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Guita Farivarsadri ve Dr. Eliz Erdenizci ile Çanakkale Ortaokulu öğretmenleri Cem Akkaya, Ertül Erciyas, Derya Kaya, Funda Arslanyürek ve Gürkan Erdoğan’ın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Çanakkale Ortaokulu öğrencileri ile DAÜ İç Mimarlık Bölümü öğrencileri bir araya geldi.

Kapsayıcılığa ve çok kuşaklı bir yaklaşıma önem veren atölye çalışmasında, her birey kendi benzersiz bakış açısını ve yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buldu. Katılımcılar, geleneksel araçlar veya dijital platformlar aracılığıyla oyunlarını tasarladı. Etkinlik sırasında kimileri oyun ve oyuncak tasarımına odaklanırken, kimileri kimlik yaratma, logo tasarımı ve tanıtım filmleri gibi alanlarda keşif yaptı. Oyun odaklı bir anlayışı benimseyen öğrenciler, uygulamalı etkinliklere katılarak oyun yapımının temellerini öğrenirken, tasarımda problem çözme becerilerini de geliştirdiler. Bu bağlamda, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Dünya İç Mimarlar Günü’nü yaratıcılığın ve nesiller arası iş birliğinin ilham verici yolculuğunda kutladı.

