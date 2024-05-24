banner913
banner932
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
16 0
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
22 0
 
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
19 0
Arıklı'ya istifa çağrısı
Arıklı'ya istifa çağrısı
32 0
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
28 0
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
20 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
50 0
banner1032
banner1038

DAÜ’de “Dünya İç Mimarlar Günü” kutlandı

banner1020

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi “Tasarım Haftası” etkinlikleri kapsamında 25 Mayıs Dünya İç Mimarlar Günü'nü kutlamak amacıyla "Tasarla ve Oyna” başlıklı atölye çalışması yapıldı.

banner974
DAÜ’de “Dünya İç Mimarlar Günü” kutlandı
banner971


DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Guita Farivarsadri ve Dr. Eliz Erdenizci ile Çanakkale Ortaokulu öğretmenleri Cem Akkaya, Ertül Erciyas, Derya Kaya, Funda Arslanyürek ve Gürkan Erdoğan’ın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Çanakkale Ortaokulu öğrencileri ile DAÜ İç Mimarlık Bölümü öğrencileri bir araya geldi.
Kapsayıcılığa ve çok kuşaklı bir yaklaşıma önem veren atölye çalışmasında, her birey kendi benzersiz bakış açısını ve yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buldu. Katılımcılar, geleneksel araçlar veya dijital platformlar aracılığıyla oyunlarını tasarladı. Etkinlik sırasında kimileri oyun ve oyuncak tasarımına odaklanırken, kimileri kimlik yaratma, logo tasarımı ve tanıtım filmleri gibi alanlarda keşif yaptı. Oyun odaklı bir anlayışı benimseyen öğrenciler, uygulamalı etkinliklere katılarak oyun yapımının temellerini öğrenirken, tasarımda problem çözme becerilerini de geliştirdiler. Bu bağlamda, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Dünya İç Mimarlar Günü’nü yaratıcılığın ve nesiller arası iş birliğinin ilham verici yolculuğunda kutladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.