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Din İşleri Başkanı Ünsal: “Kıbrıs Türkü özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini 15 Kasım 1983'te tarihe altın harflerle yazdırdı”

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Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini 15 Kasım 1983 günü tarihe altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

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Din İşleri Başkanı Ünsal: “Kıbrıs Türkü özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini 15 Kasım 1983'te tarihe altın harflerle yazdırdı”
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Ünsal, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının varoluşunun, bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan Cumhuriyetin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirtti.
Ünsal, “Geçmişte büyük fedakârlıklarla verilen destansı mücadele sonucunda 40. yaşını kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurularak, tüm dünyaya ilan edilmiş, böylece Kıbrıs Türkü özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini 15 Kasım 1983 günü tarihe altın harflerle yazdırmıştır” dedi.
Kıbrıs Türk halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, mücahit kahramanlar ve şehitleri rahmetle anan Ünsal, gazilere de minnet ve şükranlarını sundu.
 
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