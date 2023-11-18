Dikmen halkı endişeli

Dikmen bölgesindeki hırsızlık çetesi, halen yakalanamadı. Ellerinde bıçak ile evin içerisine giren hırsızlar aradan 11 gün geçmesine rağmen halen bulunamadı

Dikmen bölgesinde terör estiren hırsızlık çetesi, halen yakalanamadı.Akşamüzeri saatlerinde, havanın kararmasıyla birlikte, silahlı ve bıçaklı şekilde bir eve giren hırsızlık çetesinin rahat tavırları tüyleri ürpertti.Güvenlik kameralarına rağmen rahatça hareket eden çetenin bölgede birçok eve girdikleri de öğrenildi.Sosyal medyada dün Dikmen bölgesinde bir eve hırsızlık amacıyla giren 3 kişinin videosu gündem oldu. Ellerinde bıçak ile evin içerisine giren hırsızlar aradan 11 gün geçmesine rağmen halen bulunamadı.Ev sahibi Hasan Zabit, sosyal medya hesabı üzerinden duruma isyan etti vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.Söz konusu 3 kişi son zamanlarda ülke genelinde birçok evi soydu. Polis söz konusu çeteyi yakalamak için ciddi bir çalışma yürütüyor ancak günlerdir bir sonuç elde edilemedi.Söz konusu hırsızların birçok bölgede 10’a yakın evi soyduğu düşünülüyor. Hırsızlar evde kamera olup olmadığına odaklanmıyor çünkü girdikleri evdeki kamera tertibatını bir şekilde devre dışı bırakıyor geçmiş kayıtları siliyorlar. Polis onca ayın ardından ilk defa Hasan Zabit’in evi soyulduğunda hırsızların eşkaline ulaşabildi.Söz konusu hırsızlar çok kısa süre içerisinde bir eve giriyor, girdiklerinde ise çıkış planları da hazır oluyor. 11 gün önce bahçe hortumunu kullanarak evin balkonundan inişleri eğitimli olduklarının isbatı niteliğinde. Polis, söz konusu hırsızların askeri eğitimli olduğu düşüncesinde. Hırsızların kameraları süratle devre dışı bırakabilmesi ve geride hiçbir ipucu bırakmaması bu görüşü destekliyor.Söz konusu çete rast gele hırsızlık yapmıyor. Çetenin önemli iş insanların evlerini tercih etmesi bunun bir göstergesi. Öte yandan hırsızlık yapacakları evin boş olmasını bekliyorlar. Bazı evlerde dakikalar içerisinde hırsızlık yaptıkları ifade ediliyor.Dikmen’de evi hasara uğratılan ve soyulan Hasan Zabit, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu hırsızların videosunu paylaştı. Zabit kimsenin güvende olmadığına dikkat çekerek “Memlekette ne huzur ne güven kalmıştır. Tüm tanıdıklarıma söyleyeceğim kendi güvenliğinizi lütfen sağlayın çünkü sizi kendinizden başka koruyabilecek bir ortam kalmamıştır.” Dedi.