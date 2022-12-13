Dikkat: Şiddetli sağanak yol kapattı

Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava bazı bölgelerde trafiğin ve hayatın olumsuz etkilenmesine neden oluyor.
Kuzey Mesarya bölgesinde bulunan Çukurova, Kalavaç, Serdarlı köyleri arasında kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan derelerden dolayı Çukurova-Serdarlı arası yolun bir süreliğine ulaşıma kapandığı bildirildi. Konuyla ilgili Serdarlı Belediyesi şu duyuruyı yaptı:
Tüm Bölge Halkımızın Dikkatine!!
Çukurova -Serdarlı arasında şiddetli yağışlardan dolayı yolun bir süreliğine kapandığını ve polis nezaretinde trafiğin sağlıklı bir şekilde verilemediğinden , sürücülerimizin dikkatli olması önemle rica olunur.
POLİS UYARDI
Polis Basın Subaylığı'da yağmur nedeniyle şu uyarıyı yaptı:
Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde, Serdarlı-Çukurova köyleri arasındaki güzergahta (okman Matbaa önleri) etkili olan yoğun yağmur yağışı nedeniyle yol içerisinde su birikintileri oluşmuştur. Bu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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