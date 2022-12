Harmancı: “Lefkoşa’yı, LTB emekçilerinin özverileri ve karşılıklı güveniyle hep beraber ayağa kaldırdık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB emekçilerinin geçmişteki yönetimlerin en büyük mağduru olduklarını, buna karşın Lefkoşa’yı ayağa kaldırmak için özveriyle, canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Harmancı bugün güne, sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki LTB tesislerini ziyaret ederek başladı. LTB Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte bölgede yer alan Temizlik Şubesi, Sağlık Şubesi, Ağır Araçlar Birimi, Su Şubesi ve Araç Bakım Onarım Şubesi emekçileriyle buluşan Harmancı, emekçilerle yaptığı sohbette, 2014 yılından itibaren Lefkoşa’yı özveriyle ve karşılıklı güven ortamı içerisinde enkazdan hep beraber ayağa kaldırarak ileriye taşıdıklarını ifade etti.

“Bu şehrin her köşesinde emeğiniz, alın teriniz var”

Tüm zor şartlara rağmen çok kısa bir süre içinde hem çalışma barışını hem de Lefkoşalılar’la belediye emekçileri arasında sevgi ve saygıyı yeniden temin ettiklerini vurgulayan Harmancı, “Geçmiş dönemlerde kötü yönetimlerin en büyük mağduru siz oldunuz, her şeye rağmen bu şehri yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalıştınız. Bu şehrin her köşesinde sizin emeğiniz, sizin alın teriniz var” dedi.

“Emeğinizin hakkını kimseye yedirmeyiz”

Bugüne kadar hiçbir zaman tutulamayacak sözler vermediğini vurgulayan Harmancı, her yıl sonu bir araya geldiğinde emekçilerle geride bırakılan yılın değerlendirmesini yaparak, görüş ve önerileri dinleyip bir sonraki ilişkin öngörülerini paylaştığının altını çizdi. 2018 yılından beri üst üste yaşanan toplumsal ve ekonomik krizlere rağmen her yıl ortalama 4 ağır iş aracını yenilediklerine işaret eden Mehmet Harmancı, “eğer birisi gelip de size ‘ben bu araçların hepsini değiştireceğim’ diyorsa, siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu mümkün değildir” dedi.

“Emekçilere hemen kadrolanma sözü verenler, emeği siyasete malzeme yapıyor”

Harmancı, mevsimlik işçi olarak çalışan emekçilerin kadrolanmasının yasal olarak ancak toplam personel giderlerinin belediye bütçesinin yarısının altına düşmesi durumunda mümkün olabileceğine de işaret ederek emekçilere hemen kadrolanma sözü verenlerin emeği siyasete malzeme yaptığını vurguladı.

Harmancı LTB emekçileriyle olan sohbetini şu sözlerle noktaladı: “Hiçbir zaman siyasi kimlik ayrımı yapmadım, göreve geldiğim an kendi siyasi şapkamı dışarıda bıraktım, popülizm yapmadım. Sizinle her zaman gerçekleri paylaştım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Belediye’nin hiçbir örgütün arka bahçesi olmasına izin vermeyecek, emeğinizin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz.