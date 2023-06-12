Asvaroğlu ailesi çınarını kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Turunçlu bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Turunçlu sakinlerinden, sevilen sayılan çınarlarından Hanım Asvaroğlu dün vefat etti.
Asvaoğlu’nun cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Turunçlu Mezarlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.