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Asvaroğlu ailesi çınarını kaybetti

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Asvaroğlu ailesi çınarını kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Turunçlu bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Turunçlu sakinlerinden, sevilen sayılan çınarlarından Hanım Asvaroğlu dün vefat etti.
Asvaoğlu’nun cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Turunçlu Mezarlığı’na defnedildi.
 
 
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