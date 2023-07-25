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Dikkat bu yollar trafiğe kapatılacak

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Dikkat bu yollar trafiğe kapatılacak
Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından, Ötüken-Kuzucuk-Sınırüstü ve Boğaziçi- Kuzucuk anayolları üzerinde, 25 Temmuz 2023 - 05 Ağustos 2023 tarihleri arasında yol yapım (asfaltlama) çalışmaları yapılacağı nedeniyle, bahse konu anayolların belirtilen tarih aralığında 12 gün süreyle araç trafiğine kapatılacağı duyurulmuştur.
Belirtilen tarih aralığında, bahse konu anayolları kullanacak sürücülerin için ulaşım oluşturulan alternatif servis yolları üzerinden sağlanacaktır.
Yol yapım çalışmaları devam ettiği sürece, belirtilen anayolları kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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