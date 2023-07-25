Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Alayköy'ün güney batı kısmındaki çöplük alanda pazar günü meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, soruşturmada, M.Y. (E-36)’nin yetkili makamdan izin almaksızın ateş yakarak çöplüğü ateşe verdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.

