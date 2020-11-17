Devletteki istihdam artırılmalı

Tabipler Odası Başkanı Yonca Morris, kamudaki diş hekimi istihdamının artırılması ve gerekli malzemeler sağlanarak devlette yapılmayan protez gibi tedavilerin yapılmaya başlanması gerektiğini vurguladı





Kıbrıs Türk Tabipler Odası Başkanı Yonca Morris, ülkedeki diş fakültelerinin sayısı ve standardına dikkat çekti.

Morris, “Gerek ülkemizde, gerekse Türkiye’de gittikçe artan sayıda tıp ve diş hekimliği fakülteleri gerçeği ile yüz yüzeyiz. Ülkemizde bu fakültelerin eğitiminin standardizasyonu ve denetimi uluslararası kriterlere göre, YÖDAK, KTTB, KTDTO ve Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle yapılmalıdır. Tıp ve diş hekimliği eğitiminin kâr amacı gütmeyen üst düzey donanımlı ve yeterli hasta sayısı olan eğitim kurumları tarafından yapılması mesleğin geleceği açısından önem arz etmektedir” dedi.



Devlette diş hekimi istihdamının sınırlı olduğunu belirten Morris, “Perifer sağlık merkezleri dahil olmak üzere kamudaki diş hekimi istihdamının artırılması ve gerekli malzemeler sağlanarak devlette yapılmayan protez vb. tedavilerin yapılmaya başlanmasını beklentimizdir” dedi.

Morris, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde diş kliniğinin, bulunduğu binanın pandemi merkezi yapılmasından dolayı Diyabet Merkezinin ikinci katına taşındığını ancak engelli ve yaşlı hastaların bu kliniğe ulaşmasının mümkün olmadığını, bir an önce asansör ve bunun gibi bir tadilat yapılması gerektiğini ifade etti.

