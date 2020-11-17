banner480
banner69
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
13 0
123 0
 
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
29 0
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
24 0
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
24 0
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
30 0
36 0
banner529
banner570

Devletteki istihdam artırılmalı

banner476

Tabipler Odası Başkanı Yonca Morris, kamudaki diş hekimi istihdamının artırılması ve gerekli malzemeler sağlanarak devlette yapılmayan protez gibi tedavilerin yapılmaya başlanması gerektiğini vurguladı

Devletteki istihdam artırılmalı
 
 
Kıbrıs Türk Tabipler Odası Başkanı Yonca Morris, ülkedeki diş fakültelerinin sayısı ve standardına dikkat çekti.
Morris, “Gerek ülkemizde, gerekse Türkiye’de gittikçe artan sayıda tıp ve diş hekimliği fakülteleri gerçeği ile yüz yüzeyiz. Ülkemizde bu fakültelerin eğitiminin standardizasyonu ve denetimi uluslararası kriterlere göre, YÖDAK, KTTB, KTDTO ve Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle yapılmalıdır. Tıp ve diş hekimliği eğitiminin kâr amacı gütmeyen üst düzey donanımlı ve yeterli  hasta sayısı olan eğitim kurumları tarafından yapılması mesleğin geleceği açısından önem arz etmektedir” dedi.

Devlette diş hekimi istihdamının sınırlı olduğunu belirten Morris, “Perifer sağlık merkezleri dahil olmak üzere kamudaki diş hekimi istihdamının artırılması ve gerekli malzemeler sağlanarak devlette yapılmayan protez vb. tedavilerin yapılmaya başlanmasını beklentimizdir” dedi.
Morris, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde diş kliniğinin, bulunduğu binanın pandemi merkezi yapılmasından dolayı Diyabet Merkezinin ikinci katına taşındığını ancak engelli ve yaşlı hastaların bu kliniğe ulaşmasının mümkün olmadığını, bir an önce asansör ve bunun gibi bir tadilat yapılması gerektiğini ifade etti.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.