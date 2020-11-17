Saray değil, okul ve hastane yapın

Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanlığına yeni bina yapılması yönünde öneri sunması, tartışmaları da beraberinde getirdi



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanlığının 5 dönümlük bir araziye taşınması önerisini Ersin Tatar'a iletmesi, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Buğra Gazioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bina yapacaksanız, okul yapınız, hastahane yapınız, vatandaşa fayda sağlayacak kamu binaları yapınız” dedi.



Buğra Gazioğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sn. Cumhurbaşkanı, seçilerek 5 yıllığına konuk olduğunuz tarihi binayı iyi tanıyın. İnşaa edildiği alan, "Top Hisarı", "Silihtar" şimdiki adıyla "Cephane" Burcu, asil Quirini ailesinin 1567 yılında inşaa ettiği Venedik burcu üzerinde yer alıyor. Venedikliler cephane olarak kullanmış, daha sonra Osmanlı döneminde şehre su bu burç üzerinden dağıtılmış, "Silihtar" adını da bu suyu vakf eden Kıbrıs Muhassılı Silâhtar Mustafa Ağa'dan almış.

Konuk olduğunuz tarihi bina, ada henüz bir İngiliz sömürgesiyken 1939 yılında Lefkoşa Komiseri için bir ikametgah olarak inşaa edildi, 1960 yılına kadar da bu amaçla kullanıldı. Bağımsızlık kazanılıp Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda da Kıbrıs Türk toplum lideri vasfıyla Cumhurbaşkanı Muavini olan Dr. Fazıl Küçük tarafından kullanılmaya başlandı. 1983 yılında KKTC'nin ilanıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak sırasıyla R. R. Denktaş, M. A. Talat, D. Eroğlu ve M. Akıncı'yı konuk etti. KKTC'nin tohumları bu binada atıdı.

Konuk olduğunuz ve makamınıza yakıştırmayıp yetersiz görülen bu tarihi bina Kıbrıs Türk toplumunun siyasi mücadelesinde simgesel bir öneme sahiptir. Toplumlar için de bu simgeler çok değerlidir. Örnek vermek gerekirse, ABD başkanına ait "Beyaz Saray" sizce etki alanı bu kadar geniş bir başkan için yeterli lojistik imkana sahip midir? Elbette değildir ancak yüzlerce yıldır onlarca başkanın çalıştığı o oval ofiste, onların çalıştıkları masada çalışmak bir siyasi geleneğe ve toplumsal hafızaya sahip çıkma meselesidir.

Makamınıza ihtişam ve ağırlığı, 5 dönüm üzerinde gösterişli bir binaya geçerek değil yaptığınız icraatlarla kazandırınız. Bina yapacaksanız, okul yapınız, hastahane yapınız, vatandaşa fayda sağlayacak kamu binaları yapınız.. Onlarca yıl tiyatro binasız kaldığımız, 100 kişilik bir salon yapmaktan aciz olduğumuzu üzülerek hatırlatmak isterim. Başkente bir dönem can suyu dağıtan bu alanda Dr. Küçük'ten beri süre gelen mirasa sahip çıkarak, siz de ihtiyacımız olan barış ve huzur tohumlarını dağıtınız. Son olarak, eğer bir gün gerçekten ihtiyaç olursa kendi makam binanızı yapma kararını lütfen kendiniz veriniz.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının inşası için Tatar'la da görüştüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetmişti:

“Sayın Tatar'a da söyledim. Uygun bir yerde, 5 dönüm bir arazi temin etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamını da orada süratle inşa edelim ve böylece Cumhurbaşkanlığı makamını da oraya taşıyalım. Zira bu tür makamlar bildiğiniz gibi farklı ülkelerin bakışını da değiştirir”