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“Devletin adı değişmeli, başkanlık sistemi gelmeli”

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, YDP'nin önümüzdeki dönemde öncelikli konularının Devletin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek ve Başkanlık Sistemi olduğunu kaydetti.

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“Devletin adı değişmeli, başkanlık sistemi gelmeli”
 
 
Arıklı’nın açıklaması şöyle:
DEVLETİN ADI, BAŞKANLIK SİSTEMİ VE YDP…
Katıldığım bir TV programında şunları söyledim;
“YDP olarak önümüzdeki dönem “Sistem değişikliği” konusunu gündemimize aldık. Sistem değişikliği için Anayasa değiştirmek gerekiyor. Oysa biz Anayasamızı bir türlü değiştiremiyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu Devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek. Bu isim bize Annan Planında BM tarafından verilmişti. İKO’da da bu şekilde gözlemci üye olarak bulunuyoruz…” Bu konu önümüzdeki sürecin ana konularından biri olacak. YDP olarak biz bu konuda kendi çalışmalarımıza başladık…
 
 
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