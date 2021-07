Jeep'in küçük SUV modeli elektrikli olacak

A segmentinde mücadele edecek olan model birbirinden farklı güç ünitesi seçenekleriyle donatılacak



Jeep, yelpazede Renegade modelinin altına yerleşecek bir A segmenti SUV planlıyor ve Auto Express'in edindiği bilgilere göre bu araç %100 elektrikli olacak.

Amerikan markanın 80'inci yaş gününü kutladığı etkinlikte Jeep'in patronu Christian Meunier, 2025 yılına kadar her segmentte sıfır emisyonlu bir Jeep modelinin bulunacağını söylemişti.

Son dönemde "4xe" takısını taşıyan plug-in hibrit modeller ile elektriklenme planına hız veren Jeep'in tasarım şefi Mark Allen ise markanın niyetini "Olası her segmentte EV bulundurmayı değerlendiriyoruz." cümlesiyle destekledi.

Auto Express, Allen'a Jeep yelpazesinin Wagoneer'dan daha büyük ve Renegade'den daha küçük otomobiller ile genişleyip genişlemeyeceği sorusunu sorduğunda şu cevabı almış:

"Kesinlikle. Renegade bildiğiniz gibi B segmenti, yani daha da küçük bir otomobil mümkün ancak Wagoneer zaten canavar gibi bir makine, daha büyük bir model pek makul durmuyor."

Allen, Jeep'in sadece A segmenti SUV ile sınırlı kalmadığını ve büyümenin her alanda gerçekleştiğinin de altını çiziyor:

"Bundan birkaç yıl önce sadece 3 ana modelimiz vardı ve şu anda bulunduğumuz yer artık çok daha ileri bir seviye olarak gösterilebilir. Pazar talebine göre büyümeye devam ediyoruz."

Allen A segmenti SUV modelinin tasarımı hakkında herhangi bir detay paylaşmasa da beklenti, yukarıdaki tasarım çalışmasında görüldüğü gibi klasik Jeep çizgilerine yer verilmesi yönünde. Markanın tasarım şefi de "Her yeni projede ilk Jeep modelini temel alarak ilerlemeye başlarız." sözleriyle bu tezimizi destekliyor.

2022 yılında tanıtılacak yeni CMP platforumdan yükselecek olan küçük kompakt Jeep modeli, Muenier'in sözlerine bakılırsa 2025'te elektrikli versiyona da kavuşacak. Her ne kadar hem elektrikli hem içten yanmalı güç üniteleri desteklense de hâlihazırda kullanılan CMP platformunun yeni türevi de dört çeker opsiyonuna temel olmayacaktır - ki bu, Jeep için önemli bir özellik.

Bakalım yeni Jeep modeli dört çekerden vazgeçip "Grip Control" sistemi ile idare mi edecek yoksa Amerikan marka, platformun yürüyen kısmını alıp aracı kendine göre revize mi edecek?