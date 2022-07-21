“KKTC’yi yaşatma kararlığındayız”

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Lefkoşa Şehitler Abidesi önündeki törende konuştu





20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi.

örende, saygı duruşu ve saygı atışından sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, anıt defterinin imzalanmasıyla tamamlandı.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz;

20 Temmuz 1974’te gerçekleşen ve bugün 48’inci yılını kutladığımız Barış ve Özgürlük Bayramı'nın yıl dönümünde bir kez daha huzurlarınızdayız.

Bilinmesini isteriz ki;

Sizlerden aldığımız güçle, haklı ve onurlu mücadeleniz sonucunda uğruna şehit olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumak, yaşatmak ve değerlerine sahip çıkmak azim ve kararlığındayız.

Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz.

Ruhunuz Şad olsun…”

