Devlet Piyangosu’nun 3 milyon TL ikramiye talihlisi parasını banka aracılığıyla aldı

Devlet Piyangosu’nun 30 Mayıs’taki çekilişinde büyük ikramiye olan 3 milyon TL’yi kazanan talihli, ikramiyesini banka aracılığıyla teslim aldı.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 3 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; şanslı adına Türkiye İş bankası Lefkoşa Merkez Şube yetkilisi Ömer Lütfi Sonuvar teslim aldı. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "64197" numaralı bilete isabet etmişti.

27 Haziran’a özel TMK 60’ıncı yıl tasarımı

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 27 Haziran’da yapılacak. Çekiliş biletleri Türk Maarif Koleji’nin 60’ıncı yılına özel olarak tasarlandı. 1 milyon 500 bin TL’lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş biletleri satışa sunuldu.

