Erhürman: “Her alanda kalıcı sorun yaratıyorlar, insanların bu yapıya güveni kalmadı”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaretinde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin her alanda kalıcı sorunlar yarattığını belirterek, “İnsanların bu yapıya güveni kalmadı” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, milletvekilleri Filiz Besim ve Fikri Toros ile birlikte Ali Kamacıoğlu başkanlığındaki KTSO’yu ziyaret etti.

Memleketin her alanında birçok sorun olduğunu dile getiren Erhürman, kendileri açısından işin bir siyasi bir de ekonomik bacağı olduğunu söyledi. Bunların birbirinden çok da fazla ayrılmadığını ifade eden Erhürman, “Ekonomik olarak kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz oranda, siyaseten de daha sağlıklı yapılara sahip olma şansına ulaşıyoruz” dedi.

Siyaseten istikrarlı bir ortam oluşmadıkça, ekonomide de işlerin daha öngörüsüz ve sürdürülemez hale geldiğini kaydeden Erhürman, iki bacakta da çok ciddi sıkıntıların bulunduğunu ifade etti.

“Alınan kararlar hem yanlış hem tartışma konusu…”

Söz konusu iki bacağın da birbirini olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Tufan Erhürman, alınan kararların hem yanlış alındığı hem de tartışma konusu olmaktan çıkamadığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Yaşananların öngörüsüzlük ve güvensizlik olarak geri döndüğünü kaydeden Erhürman, et konusunda yaşananlara da değindi ve ne yapılmak istendiğinin kimse tarafından anlaşılmadığı bir ortam oluştuğunu söyledi.

-“1 euro 35 TL’yken ekonomi Güney'e kayıyor”

1 euronun 35 TL’ye denk geldiği, Güney Kıbrıs’taki anketlere göre en önemli sorunun hayat pahalılığı olduğu, Güney'deki insanların gelir düzeylerinin Kuzey'dekilerden daha yüksek olduğu bir dönemde, ekonominin Güney'e kaydığını ifade eden Erhürman, söz konusu durumu “anomali” olarak niteledi.

"Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, hiçbir rasyonel tarafı olmayan uygulamalarla ortaya çıktığını" savunan Erhürman, asgari ücret konusunda yaşananları da eleştirdi, 124 lira indirim yapılarak “ortalığın birbirine katıldığını” kaydetti.

Asgari ücretteki indirimden sonra, elektriğe yüzde 13 zam yapıldığına işaret eden Erhürman, “Adına hükümet diyen yapı kalıcı sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. İnsanların bu yapıya güveni kalmadı” dedi.