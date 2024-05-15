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Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

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Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti
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15 Mayıs 2024 Çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, "68855" numaralı bilete isabet ederek devretti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Mayıs 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye "68855" numaralı bilete isabet ederek devretti

30 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye 3 Milyon TL

30 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 150 TL olarak, 16 Mayıs 2024 (yarın) tarihinden itibaren satışa sunulacak.
1,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
68855
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38623
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12046
27892
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17284
77020
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17420
18009
53677
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
31757
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66292
75758
77944
1,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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69855
78855
Son 2 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
50
70
Son 1 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
9

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