Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

15 Mayıs 2024 Çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, "68855" numaralı bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Mayıs 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye "68855" numaralı bilete isabet ederek devretti

30 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye 3 Milyon TL

30 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 150 TL olarak, 16 Mayıs 2024 (yarın) tarihinden itibaren satışa sunulacak.

1,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

68855

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38623

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12046

27892

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17284

77020

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17420

18009

53677

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31757

48559

66292

75758

77944

1,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

08855

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68955

69855

78855

Son 2 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

50

70

Son 1 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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