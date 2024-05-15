Gönyeli Süper Lig'de

AKSA Birinci Lig Play-off 2. maçında Gönyeli, Binatlı'yı 3-0 mağlup etti. Dem's Construction Çanakkale'nin Yalova'ya 2-1 mağlup olması sonrasında Gönyeli bir sezon aradan sonra Miracle Değirmenlik ve Esentepe'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu

: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Tufan Çerçioğlu, Cenk Aras Özfutu, Burak YiğitAli Faruk, İbrahim(Mehmet Akif), Mustafa, Ömer, Metin, Yusuf, Kahraman(Denis), Ahmet Can, Cemre, Cevdet, İlyas.Yusuf, Sertaç, Şahan, Fuat(Hüseyin), Tahir(Kutluhan), Malik, Erdem, Derin, Ahmet, Mehmet, Yağış(Jumayev).: Dk. 3 İlyas, Dk. 20 Kahraman Dk. 90 Cemre(Gönyeli)İsa TabakAksa 1. Lig Play-off 2. Hafta maçında Gönyeli ile Binatlı arasında oynanan mücadeleyi Gönyeli 3 – 0 kazanarak adını Süper Lige yazdıran 3. takım oldu.Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Tufan Çerçioğlu’nun yapmış olduğu karşılaşmaya hızlı başlayan Gönyeli 3. dakikada golcüsü İlyas Yılmaz’ın ayağından bulduğu golle skoru 1 – 0 yaptı. 20. Dakikada bu kez sahneye çıkan Gönyeli’nin orta sahadaki dinamosu Kahraman güzel bir golle skoru 2 – 0 yaptı. Bu ayni zamanda ilk yarınının da skoru oldu.İkinci devrede Gönyeli takımı skoru korumaya yönelik rölantide bir futbol oynarken maçın son dakikalarında kontra ataklarda pozisyon buldu. 90. Dakikada gelişen Gönyeli atağında Cemre golünü atarak maçın skorunu 3 – 0 olarak belirledi.Bu skorun ardından Gönyeli’nin en yakın takipçisi olan Dem's Construction Çanakkale'nin Yalova'ya 2-1 mağlup olması sonrasında Gönyeli Süper Lige yükselen 3. takım oldu.(Foto: Gökhan Kuzu)