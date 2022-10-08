Devlet Piyangosu'nda talih kuşu bu kez Lefkoşa'ya kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 17235 numaralı bilete isabet etti.Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Lefkoşa bayilerimizden Mehmet Ulun tarafından satıldı.

15 Kasım’a özel çekiliş

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Kasım’da özel çekiliş olarak yapılıyor.1 Milyon 500 Bin TL’lik büyük ikramiye ile çıkana kadar gerçekleşecek olan çekilişin biletleri 10 Ekim 2022 Pazartesi itibarıyla satışa sunulacak.



08 October 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17235

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

63765

63829

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

49585

56600

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10764

72865

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28028

70700

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12182

34685

41193

75505

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11267

13678

13871

18854

21398

22064

22738

22869

42009

50830

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02095

02527

26248

26434

30594

34743

35728

38332

40516

44957

50051

60271

62736

71261

76201

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07235

10235

11235

12235

13235

14235

15235

16235

17035

17135

17205

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17236

17237

17238

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17245

17255

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17435

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17735

17835

17935

18235

19235

27235

37235

47235

57235

67235

77235

Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar

547

984

Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08

48

Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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