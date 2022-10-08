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Devlet Piyangosu'nda talih kuşu bu kez Lefkoşa'ya kondu

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Devlet Piyangosu'nda talih kuşu bu kez Lefkoşa'ya kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 17235 numaralı bilete isabet etti.Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Lefkoşa bayilerimizden Mehmet Ulun tarafından satıldı.

15 Kasım’a özel çekiliş

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Kasım’da özel çekiliş olarak yapılıyor.1 Milyon 500 Bin TL’lik büyük ikramiye ile çıkana kadar gerçekleşecek olan çekilişin biletleri 10 Ekim 2022 Pazartesi itibarıyla satışa sunulacak.

08 October 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17235
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
63765
63829
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
49585
56600
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10764
72865
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28028
70700
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12182
34685
41193
75505
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11267
13678
13871
18854
21398
22064
22738
22869
42009
50830
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02095
02527
26248
26434
30594
34743
35728
38332
40516
44957
50051
60271
62736
71261
76201
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07235
10235
11235
12235
13235
14235
15235
16235
17035
17135
17205
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17238
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17275
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17335
17435
17535
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17835
17935
18235
19235
27235
37235
47235
57235
67235
77235
Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar
547
984
Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08
48
Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
5
 

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