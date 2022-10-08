Kaymaklı oh, Yeşilova of çekti

Süper Ligin üçüncü haftasında Merit Alsancak Yeşilova ile Küçük Kaymaklı arasındaki maç büyük çekişme içerisinde geçerken, K.Kaymaklı sahadan 2-1 galip ayrılarak Lefkoşa’ya mutlu döndü

Yer: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Sertan Alkın, Emre Çevikdal

Merit A. Yeşilova: Cenk, Billy Mehmet, Mejdi (Gökhan), Aksel (Mehmet Tekin), Mehmet Kum (Bayram), Kossi, Yasin, Ömer, Vakkas, Memduh, Mustafa

Küçük Kaymaklı: Raif, Sena, Emre, Tuğrul, Mehmet Öztürk, Hasan Evren (Alp Gazi), Felix (Arda), Hasan Çakır İbrahim), Mehmet Göçben, Ahmet Hatay, Yağış (Serhan),

Goller: 70. dk. Billy Mehmet (P) (MAY), 45. Dk. Felix, 49. Dk. Yağış (K.Kaymaklı)

K. Kart: 39. Dk. Vakkas (MAY)



Aksa Süper Ligi’nin 3. Hafta maçında Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına giden Küçük Kaymaklı bulduğu iki golle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 39. Dakikada Merit Alsancak Yeşilova takımından Vakkas kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

45. dakikada Felix vuruşunda topu filelere göndsererek skoru 1-0 yaptı.

Maçın ilk yarısı 1-0 Küçük Kaymaklı’nın üstünlüğünde tamamlandı.

İlk yarıyı önde kapamanın morali ile ikinci yarıya da hızlı başlayan Küçük Kaymaklı rakibinin de 10 kişi kalmasını fırsat bilerek yüklendi.

49. dakikada Yağış’ın kaydettiği gol ile deplasmanda 2-0 öne geçen Küçük Kaymaklı rakibi üzerinde etkisini sürdürmeye devam etti.

70. dakikada Merit Alsancak Yeşilova’nın geliştirdiği atakta ceza sahası içinde yapılan harekette orta hakem Zekai Töre penaltı noktasını gösterdi penaltı atışını Billy Mehmet gole çevirerek skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova deplasmanında 2-1 galip ayrılan Küçük Kaymaklı haftayı da 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Küçük Kaymaklı ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4’e çıkardı.

Merit Alsancak Yeşilova ise 3 puanda kaldı.