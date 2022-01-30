Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Mağusa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 16262 numaralı bilete isabet etti.Bilet,Mağusa bayisi Önay Bayram Solak tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 31 Ocak 2022 itibarıyla satışa sunulacak.
30 January 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16262
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
32486
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43313
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
94135
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00954
60079
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
37533
47303
75245
75375
89513
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09482
26545
39703
52017
54260
56785
64223
70649
82865
99735
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00737
01360
20462
25285
40024
43929
46455
52418
56809
58836
63996
66227
73368
80682
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01806
14424
20785
32001
42845
43329
48166
55396
64731
66444
68089
77118
81762
89360
89509
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
06262
10262
11262
12262
13262
14262
15262
16062
16162
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16762
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19262
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86262
96262
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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