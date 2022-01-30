Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Mağusa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 16262 numaralı bilete isabet etti.Bilet,Mağusa bayisi Önay Bayram Solak tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 31 Ocak 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

30 January 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16262

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32486

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43313

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

94135

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00954

60079

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

37533

47303

75245

75375

89513

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09482

26545

39703

52017

54260

56785

64223

70649

82865

99735

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00737

01360

20462

25285

40024

43929

46455

52418

56809

58836

63996

66227

73368

80682

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01806

14424

20785

32001

42845

43329

48166

55396

64731

66444

68089

77118

81762

89360

89509

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06262

10262

11262

12262

13262

14262

15262

16062

16162

16202

16212

16222

16232

16242

16252

16260

16261

16263

16264

16265

16266

16267

16268

16269

16272

16282

16292

16362

16462

16562

16662

16762

16862

16962

17262

18262

19262

26262

36262

46262

56262

66262

76262

86262

96262

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07

38

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

7