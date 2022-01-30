Karadağ'da gol sesi yok

Aksa Süper Ligi’nin ikinci devresinin ilk maçında Lefke ile Mesarya yenişemeyerek golsüz berabere kaldı

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Ali Akçınar, Engin Akkagün

Lefke: M.Özeralp, Yakup, Kemal (90.Dk Umut) Semih, Hermann, Yılmaz (55.Dk Kasım) Mustafa, Armstrong, Aziz (72.Dk M.Toros)Kaan, Rahmi

Mesarya: H.Piro, Sinan, Orhan, M.Ayker, Remzi, Okan (71.Dk İ.Çıdamlı) Oğuzhan, Salahi (80.Dk Kadir) Candy, Bilal, Yusuf



Niyazi ERGÜLEN

Aksa Süper Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Lefke, üst sıralara tırmanmak isteyen Mesarya ile kendi evinde 0-0 berabere kalarak zirve yolunda yara aldı. Mesarya ise zorlu deplasmandan 1 puan çıkararak evine döndü.

Ligde zirve mücadelesi veren Lefke galibiyet parolası ile çıktığı Mesarya ile kendi evinde golsüz berabere kaldı.

Mesarya 30.dakika kullandığı penaltıda direğe takılarak golden oldu.

Lefke aldığı beraberlikle bir puana razı olurken zirve yarışında da iki puan kaybetmiş oldu. Lefke bu sonuçla ligde puanını 29’a çıkarırken Mesarya ise 21 puana yükseldi.

