banner762
Efsane geri dönüyor
Efsane geri dönüyor
14 0
Tarihi maçta şampiyon Nadal
Tarihi maçta şampiyon Nadal
5 0
 
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
31 0
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
41 0
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
35 0
Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndaki umursamazlık vatandaşı kızdırıyor
Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndaki umursamazlık vatandaşı kızdırıyor
1.5B 0
Seçim bitti, kavga bitmedi
Seçim bitti, kavga bitmedi
32 0
banner661

Karadağ'da gol sesi yok

banner476

Aksa Süper Ligi’nin ikinci devresinin ilk maçında Lefke ile Mesarya yenişemeyerek golsüz berabere kaldı

banner714
Karadağ'da gol sesi yok

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Ali Akçınar, Engin Akkagün
Lefke: M.Özeralp, Yakup, Kemal (90.Dk Umut) Semih, Hermann, Yılmaz (55.Dk Kasım) Mustafa, Armstrong, Aziz (72.Dk M.Toros)Kaan, Rahmi
Mesarya: H.Piro, Sinan, Orhan, M.Ayker, Remzi, Okan (71.Dk İ.Çıdamlı) Oğuzhan, Salahi (80.Dk Kadir) Candy, Bilal, Yusuf

Niyazi ERGÜLEN
Aksa Süper Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Lefke, üst sıralara tırmanmak isteyen Mesarya ile kendi evinde 0-0 berabere kalarak zirve yolunda yara aldı. Mesarya ise zorlu deplasmandan 1 puan çıkararak evine döndü.
Ligde zirve mücadelesi veren Lefke galibiyet parolası ile çıktığı Mesarya ile kendi evinde golsüz berabere kaldı.
Mesarya 30.dakika kullandığı penaltıda direğe takılarak golden oldu.
Lefke aldığı beraberlikle bir puana razı olurken zirve yarışında da iki puan kaybetmiş oldu. Lefke bu sonuçla ligde puanını 29’a çıkarırken Mesarya ise 21 puana yükseldi.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.