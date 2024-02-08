Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da

8 Şubat 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satılan "61538" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Şubat 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "61538" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satıldı.
28 Şubat çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon TL
28 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
61538
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
68929
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01336
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5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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558
Son 2 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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