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Trabzonspor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, deplasmandaTrendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

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Trabzonspor çeyrek finalde
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda  Trabzonspor'u ağırladı.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Bordo-mavili ekip uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Trabzonspor'a turu getiren golleri 90+6. dakikada Eren Elmalı, 105. dakikada da Trezequet attı.
Gençlerbirliği'nin tek golü 14. dakikada Melih Bostan'dan geldi.
 
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