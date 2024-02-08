Trabzonspor çeyrek finalde

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor'u ağırladı.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Bordo-mavili ekip uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Trabzonspor'a turu getiren golleri 90+6. dakikada Eren Elmalı, 105. dakikada da Trezequet attı.
Gençlerbirliği'nin tek golü 14. dakikada Melih Bostan'dan geldi.
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