Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

8 Mart 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘38312’ numaralı bilete isabet ederek devretti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "38312" numaralı bilete isabet ederek devretti.
28 Mart çekilişinde büyük ikramiye 2 Milyon TL
28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 9 Mart 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38312
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
65452
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29748
39594
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17090
77351
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15748
32422
56609
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10739
17429
25920
27861
28845
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03306
05174
05469
14317
14955
21192
28514
39355
72697
73184
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01140
02052
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16811
20136
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22061
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49733
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78789
1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
752
815
Son 2 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
45
78
Son 1 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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