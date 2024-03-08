Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

8 Mart 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘38312’ numaralı bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "38312" numaralı bilete isabet ederek devretti.

28 Mart çekilişinde büyük ikramiye 2 Milyon TL

28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 9 Mart 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.



1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38312

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

65452

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29748

39594

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17090

77351

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15748

32422

56609

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10739

17429

25920

27861

28845

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03306

05174

05469

14317

14955

21192

28514

39355

72697

73184

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01140

02052

10193

16811

20136

21127

22061

42242

46057

49623

49733

55647

58476

63991

78789

1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

08312

18312

28312

30312

31312

32312

33312

34312

35312

36312

37312

38012

38112

38212

38302

38310

38311

38313

38314

38315

38316

38317

38318

38319

38322

38332

38342

38352

38362

38372

38382

38392

38412

38512

38612

38712

38812

38912

39312

48312

58312

68312

78312

Son 3 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

752

815

Son 2 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

45

78

Son 1 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

9