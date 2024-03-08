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Aslan, Rize'ye farklı kükredi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. Kerem Demirbay, mücadelede "hat-trick"e imza attı

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Aslan, Rize'ye farklı kükredi
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RAMS Park'taki mücadelede Galatasaray farka koştu. Rize temsilcisini 6-2'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar, puanını 78'e çıkardı. Çaykur Rizespor ise 39 puanda kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 9. dakikada Derrick Köhn'ün golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 31'de Lucas Torreira'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Çaykur Rizespor, 38. dakikada Casper Hojer skoru 2-1'e getirdi.

40 ve 45'te Kerem Demirbay, sahneye çıktı ve golleriyle tabelayı 4-1 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Rize temsilcisi, 61. dakikada Ibrahim Olawoyin'in golüyle farkı ikiye indirdi.

Galatasaray, 62'de penaltı kazandı. Topu ağlarla buluşturan Kerem Demirbay, "hat-trick"e imza attı ve skor 5-2 oldu. 85'te Mauro Icardi'nin sayısıyla sarı-kırmızılılar tabelayı 6-2 yaptı. 

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi.

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