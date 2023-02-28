Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

28 Şubat 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, satılmayan bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2023 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "33866" numaralı bilete isabet ederek devretti

Sıradaki çekiliş 18 Mart’ta

18 Mart 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL’den satışa sunulacak.



500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33866

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33416

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

50385

60265

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29360

35707

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21082

44438

74041

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

37570

37976

48069

59186

77855

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20619

26427

31002

37836

44603

45883

53524

56301

60894

72124

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01698

08105

12853

22270

24288

27254

28670

32296

42875

63145

65968

70023

71539

72085

79015

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

03866

13866

23866

30866

31866

32866

33066

33166

33266

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33886

33896

33966

34866

35866

36866

37866

38866

39866

43866

53866

63866

73866

Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

048

566

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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58

Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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