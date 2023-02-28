Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

28 Şubat 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, satılmayan bilete isabet ederek devretti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2023 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "33866" numaralı bilete isabet ederek devretti
Sıradaki çekiliş 18 Mart’ta
18 Mart 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL’den satışa sunulacak.
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33866
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33416
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
50385
60265
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29360
35707
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21082
44438
74041
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
37570
37976
48069
59186
77855
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20619
26427
31002
37836
44603
45883
53524
56301
60894
72124
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01698
08105
12853
22270
24288
27254
28670
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42875
63145
65968
70023
71539
72085
79015
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
03866
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30866
31866
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33166
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36866
37866
38866
39866
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63866
73866
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
048
566
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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58
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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