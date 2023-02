Filede finaller ‘Şampiyon Melekler’ için oynanacak

Voleybolda 8 Mart Çarşamba günü DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda ‘Şampiyon Melekler Anı Gecesi’ düzenlenecek. Gecede kadınlar ve erkekler arasında daha önce oynanması planlanan 11. Rauf Raif Denktaş Kupası finalleri de oynanacak

Voleybolda 11. Rauf Raif Denktaş Kupası, Türkiye’deki deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) kafilesi anısına oynanacak. Federasyon tarafından yapılan açıklamada 8 Mart Çarşamba günü Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda ‘Şampiyon Melekler Anı Gecesi’ düzenlenecek. Gecede kadınlar ve erkekler arasında daha önce oynanması planlanan kupa finalleri de oynanacak. Her iki finalin tek set şeklinde oynanacağı açıklanırken, finallerin ardından kupalar GMTMK okul müzesine konulmak üzere okul müdürü ve okul aile birliği başkanına takdim edilecek.

Konu ile ilgili olarak Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Şampiyon Melekeler Her Zaman Kalplerimizde Yaşayacak. Deprem felaketinde kaybettiğimiz ve acılarını hiçbir zaman unutamayacağımız Şampiyon Melekeler Takımı ve onlar ile birlikte spor aşkına bu yola baş koymuş hocalarımız ve velilerimizi saygı ile anmak için 8 Mart Çarşamba gecesi DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında saat 18.00’de ŞAMPİYON MELEKLER ANI GECESİ düzenlenecektir.

Anı gecesinde DAÜ ile Vakıflar Spor Kulüpleri arasında Büyükler kategorisinde oynanacak olan 11. Rauf Denktaş Kupası kadın ve erkek finalleri Şampiyon Melekelerimiz anısına teker set oynanacaktır. Müsabakaların bitiminde şampiyonluk kupaları takım kaptanları ve kulüp yetkilileri tarafından GMTMK Okul Müdürü ve GMTMK Okul Aile Birliği Başkanına, GMTMK Okul Müzesine konulmak üzere takdim edilecektir.

HER ZAMAN KALBIMİZDESİNİZ”