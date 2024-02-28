Geçitkale 'Helvacı' ustasına ağlıyor

Geçitkale bölgesi sevilen bir simasını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale bölgesi köylerinden Nergisli sakinlerinden bölgenin bilinen makinistlerinden Mustafa Kemal Helvacı bugün vefat etti.

Aslen Larnaka sakini olan Mustafa Helvacı, Geçitkale'de bulunan makinist garajında çalışana ve bölgede 'Büyük Usta' olarak bilinen ve sevilen makinistiydi.

Merhumun cenazesi Cuma günü Nergisli Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Nergisli Mezarlığı'na defnedilecek.