İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, ülkede inşaat sektöründe iş gücü talebinin oluştuğuna dikkat çekti ve "Fakat burada devlet, garantör rolünden çok sermayeye destek veriyor” dedi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, konuşmasında Oda olarak “iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile trafik ve ulaşım” konularında çalışma başlattıklarını ifade etti.

Ekinci, “Ülkemizde inşaat sektörüne baktığımız zaman bir iş gücü talebi oluştu. Fakat burada da devlet, garantör rolünden çok sermayeye destek verir noktada oldu.” dedi.

Ülkede ölümle neticelenen iş kazalarının oranlarının Avrupa ortalamalarının üzerinde olduğuna dikkat çeken Ekinci, ayrıca iş kazalarının yeterli şekilde kayıt altına alınmasıyla ilgili de problemlerin olduğunu kaydetti.

2008 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kabul edilmesine rağmen bazı iş çevreleri tarafından halen benimsenmediğini ifade eden Ekinci, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak da iş sağlığı ve güvenliğine ne kadar hakimiz? Bunu sorgulamalıyız. Çalıştay, buna ışık tutması için yapılıyor.” ifadelerine yer verdi.

Şantiyelerin en tehlikeli yerlerden biri olduğunu belirten Ekinci, kalitenin yakalanması ve iş kazalarının önlenmesinde kendilerine de büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

