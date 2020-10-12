Derinya’da gerginlik

Faşist ELAM üyeleri dün akşam Derinya Barikatı'nda eylem yaptı, kuzeye havai fişek fırlatıp ara bölgede yangın çıkardı





Güney Kıbrıs’ta faşist örgüt ELAM üyeleri dün akşam Derinya Barikatı'nın güneyinde eylem yaptı. Eylemde ara bölgeye atılan fişekler nedeniyle yangın çıktı.

Derinya bölgesinde, dün akşam saat 19.40 sıralarında, Rum barikatı yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemci, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak eylemlerine devam etti.

Atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldi.

