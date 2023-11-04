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İhtiyat Sandığı’nda grev

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KTAMS, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda kamu görevlilerinin temsiliyeti bulunmamasını protesto etmek için greve gitti

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İhtiyat Sandığı’nda grev
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda kamu görevlilerinin temsiliyeti bulunmamasını ve fonun kullanımında çalışanların söz hakkı olmamasını protesto etmek için uyarı grevi ve basın açıklaması yaptı.
KTAMS dün 11.00-12.00 saatleri arasında İhtiyat Sandığı Dairesi’nde uyarı grevi gerçekleştirdi. KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili bir de basın açıklaması yaptı.
İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda kamu görevlilerinin temsiliyeti bulunmadığını söyleyen Bengihan, fonun kullanımında çalışanların söz hakkı olmamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Bu konuda gerekli yasal değişikliğin yapılması amacıyla defalarca yazılı ve sözlü olarak talepte bulunduklarını, ancak bu konuda idarenin hiçbir işlem yapmadığını belirten Bengihan, gerekli yasal değişiklik yapılana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.
 
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