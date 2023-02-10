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Deprem felaketinde hayatını kaybeden KKTC vatandaşı sayısı 32'ye ulaştı

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Başbakanlık depremde Türkiye genelinde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının Adıyaman’da 22 kişi, Kahramanmaraş’ta 3 kişi, Hatay’da 6 kişi, Osmaniye’de 1 kişi ve toplamda ise 32 kişi olduğunu açıkladı

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Deprem felaketinde hayatını kaybeden KKTC vatandaşı sayısı 32'ye ulaştı
Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında KKTC kafilesinden 6 kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve depremde Türkiye genelinde hayatını kaybeden KKTC vatandaşı sayısının 32’ye çıktığını duyurdu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan 6 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.
Adıyaman’da naaşına ulaşmış KKTC vatandaşı sayısının 22’ye yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, “Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.
-Depremde şu ana kadar toplam 32 KKTC vatandaşı hayatını kaybetti, 16 vatandaş hala aranıyor
Açıklamada, depremde Türkiye genelinde şu ana kadar hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının sayıları ve illere göre dağılımları da paylaşıldı.
Buna göre; Adıyaman’da 22 kişi, Kahramanmaraş’ta 3 kişi, Hatay’da 6 kişi, Osmaniye’de 1 kişi ve toplamda ise 32 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman’da 13, Hatay’da 3 olmak üzere toplam 16 vatandaşa hala ulaşılmaya ve kurtarılmaya çalışıldığının da aktarıldığı açıklamada, “Arama kurtarma ekiplerimiz depremin yaşandığı ilk günden bu güne tüm gücünü ve imkânlarını seferber ederek çalışmalarını sürdürmektedir” ifadeleri kullanıldı.
 
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