Tarif edilmez acı

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucunda Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli enkazında hayatını kaybeden Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar ile Doruk Akın ve Alp Akın katdeşler bugün Gazimağusa’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın, öğle namazına müteakip Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.Cenaze törenine, başta aileleri ve sevenleri olmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.Öğrencilerin tabutları Türk ve KKTC bayraklarına sarıldı.Lala Mustafa Paşa Camii’nin önündeki alanı dolduran kalabalık, hayatını kaybeden 4 öğrenciye dualar ve gözyaşlarıyla veda etti.Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden bir diğer öğrenci, Kağan Selim İş ise, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulukışla Mezarlığı’na defnedildi.Kağan Selim İş de, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Son yolculuğuna uğurlanan 5 öğrenci, spor müsabakaları için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerinde yer alıyordu.