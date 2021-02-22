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Denizlililerin dere tedirginliği

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Lefke’ye bağlı Denizli köyü sakinleri, Lefke Deresi’nin yatağındaki toprak setin kaldırılarak köprü yapılmasını istiyor

Denizlililerin dere tedirginliği
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Niyazi Ergülen
Lefke bölgesinin köylerinden olan Denizli köyü sakinleri köyün içinden geçen Lefke Deresi’nin tedirginliğini yaşıyor.
Trodos Dağı’ndan doğan derelerden biri olan Lefke Deresi, Denizli köyünün içinden geçerek Gemikonağı’ndan denize dökülüyor. Ancak yaklaşık 3 yıl önce Denizli Futbol Kulübü’nün futbol sahasına daha kolay ulaşım için Lefke Deresi’nin yatağına dökülen topraklarla oluşan set bölgede büyük sıkıntı yaratmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Trodos Dağı eteklerindeki barajların dolması sonrasında Lefke Deresi’ne bırakılan sular nedeniyle derenin kuvvetli gelmesi  sonrasında dere yatağındaki toprak set nedeniyle Denizli sanayi bölgesindeki işyerlerini sular bastığı belirtildi.
Denizli bölgesi sakinleri verdikleri bilgide kuvvetli gelen derenin debisinin yükselmesi sonrasında suların sanayi bölgesinde bulanan işyerlerine girdiğini ifade ettiler.
Bu yıl derenin akmadığını ancak ilerleyen günlerde yağacak şiddetli yağmurlar nedeniyle yeniden akabileceğini söyleyen bölge sakinleri, dere yatağındaki toprak setin kaldırılarak buraya bir köprü yapılması gerektiğini dile getirdiler

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