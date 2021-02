UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Ali Pilli'nin görevden alınması sonrasında tabanın ayaklandığını söyledi. Sucuoğlu, kurultay için “Ekim olmaz, en geç haziran sonuna kadar yapılmalı. Adayım ve yarım bıraktığımız işi bitireceğiz" dedi

Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinde alınması sonrasında UBP ’de şimdi de kurultay tartışması açıldı.UBP’nin ağır toplarından Faiz Sucuoğlu , “Adayım, yarım bıraktığımız işi bitireceğiz” dedi.Faiz Sucuoğlu Tv2020’deki canlı yayına telefon aracılığıyla katılarak Ali Pilli’nin görevden alınmasını değerlendirdi. Faiz Sucuoğlu, parti tabanında büyük bir çoğunluğun bir an önce kurultaya gidilmesini istediğini dile getirdi.Bu görev değişikliğinin nedeninin açıklanması gerektiğini savunan Sucuoğlu, “Ali bey (Ali Pilli) yorgun değilim diyor, bu görev değişikliğinin nedeni açıkça dile getirilmeli.” yorumunda bulundu. Faiz Sucuoğlu şöyle dedi:“Ali Pilli’nin görevden alınmasını doğru bulmuyorum. Ali Bey bu kadar zorluk içerisinde mücadele ederken alınan kadar doğru değildir. Taban ayaktadır… Telefonlarımız kilitlendi. Biz birçok partililerle dünden beridir görüşüyoruz, bütün taban kurultayın bir an önce yapılmasını zaruri olarak değerlendiriyor. En az 300, 400 telefon aldım, herkes bu düşüncede, yönetim de bunu bir an önce devreye koymalı.En erken zamanda taşların yerine oturması için kurultayın yapılması gerekir. 19 vekilin ortak görüşüyle en geç haziran ayının sonuna kadar kurultayın yapılması gerektiği yönünde görüş ortaya koydu. Ekim ayı olmaz.Olağan kurultay için en az 1.5 aylık bir süreye ihtiyaç var örgüt seçimleri için en erken nisan sonu olabilir. Ama zaten yeni bir pandemi dalgası olabilir, o nedenle en geç haziran sonuna kadar kurultayın yapılması kararı alındı. Ben adayım, yarım bıraktığımız işi bitireceğiz.”