Denizde başarılı tatbikat

Türkiye ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Girne’de ikili liman/deniz eğitimleri yaptı

Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı botlar ile Girne’de ikili liman/deniz eğitimleri yapıldı.Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında sahil güvenlik görevlerine yönelik ikili iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla 11-15 Aralık tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı TCSG-92 ve TCSG-103 botların iştiraki ile Girne’de liman ziyareti ve ortak liman/deniz eğitimleri icra edildi.Liman ve deniz eğitimleri kapsamında şüpheli bir gemiye yaklaşma, gemiyi durdurma ve gemiye çıkma, gemi/tekne kontrolü ve gemi araması, denizden güvenlik sağlanması, denizde/limanda toplumsal olaylara müdahale, düzensiz göç, arama kurtarma ve tıbbi tahliye eğitimleri yapıldı.