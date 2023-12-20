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Denizde başarılı tatbikat

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Türkiye ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Girne’de ikili liman/deniz eğitimleri yaptı

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Denizde başarılı tatbikat
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Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı botlar ile Girne’de ikili liman/deniz eğitimleri yapıldı.
Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında sahil güvenlik görevlerine yönelik ikili iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla 11-15 Aralık tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı TCSG-92 ve TCSG-103 botların iştiraki ile Girne’de liman ziyareti ve ortak liman/deniz eğitimleri icra edildi.
Liman ve deniz eğitimleri kapsamında şüpheli bir gemiye yaklaşma, gemiyi durdurma ve gemiye çıkma, gemi/tekne kontrolü ve gemi araması, denizden güvenlik sağlanması, denizde/limanda toplumsal olaylara müdahale, düzensiz göç, arama kurtarma ve tıbbi tahliye eğitimleri yapıldı.
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