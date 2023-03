Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanlarına, uyarı levhaları yerleştirildi

Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanlarına, binanın her an çökebileceğini anlatan uyarı levhaları yerleştirildi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanlarına, binanın her an çökebileceği tehlikesini anlatan uyarı levhaları yerleştirildiğini duyurdu.Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Evkaf’ın yasal hak sahibi olduğu Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanlarının Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMOB) tarafından oluşturulan raporlar çerçevesinde artık dayanıklı olmadığını ve her an çökebileceğinin tehlikesini anlatan uyarı levhalarının asıldığı belirtildi.Açıklamada, levhaların, yalnızca apartman sakinlerinin değil, oraya yaklaşan tüm vatandaşların can güvenliklerini sağlamak, durumun ciddiyetini anlatmak maksadıyla herkesin görebileceği şekilde apartman duvarlarının üzerlerine yerleştirdiği kaydedildi.