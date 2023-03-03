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Cem Karaca filmi için Erdal Beşikçioğlu ile görüşülüyor

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Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor. Karaca'nın hayat hikayesini ve müzik kariyerini konu alacak film için Erdal Beşikçioğlu ile görüşüldüğü ortaya çıktı.

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Cem Karaca filmi için Erdal Beşikçioğlu ile görüşülüyor
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'Tamirci Çırağı'ndan 'Namus Belası'na 'Bu Son Olsun'dan 'Resimdeki Gözyaşları'na birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Bir ara Haluk Levent’in adının geçtiği filmin hazırlıkları devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu ile görüşmeler sürüyor. Beşikçioğlu son dönemde gişede rekor kıran “Bergen” filminde Halis rolüne hayat vermişti.

Cem Karaca filmi için Erdal Beşikçioğlu ile görüşülüyor - 1

27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanan filmin senaryosunu 'Barış Akarsu: Merhaba'nın senarist ve yönetmeni Mert Dikmen kaleme alacak.

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