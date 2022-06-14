“Demokrasilerde ‘kraliçeyi korur gibi’ düzenleme olmaz”

CTP lideri Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın seçimle geldiği demokraside ‘kraliçeyi korur gibi’ bir düzenlemelere ihtiyaç olmadığına vurgu yaptı



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Düşünce ve basın özgürlüğü’ konulu söz istemi ile Meclis’te kürsüye geldi, sunulan yasa tasarıları üzerinden toplumda ciddi bir tartışma yaşandığı ve gazetecilerin eylemlerine işaret etti.

Ekonomik fukaralaşma döneminde, demokratik fukaralaşma ile karşı karşıya bırakılmanın üzüntüsünü belirten Erhürman, ‘doğrunun üzerinde tartışma yaşatılmaya’ çalışılmasını da eleştirdi.

“Burada gerçeğin dahi tartıştırıldığı bir zeminle karşı karşıyayız” diyen Erhürman, bu yasa tasarıları ile ilgili en çok tartışılanın ‘cumhurbaşkanlığına ilişkin eleştirilerde hoşnutsuzluk yaratma’ olduğunu hatırlattı, Ceza Yasası’nda da bu tip düzenlemeler olduğunun savunulduğunu ama aslında olmadığını belirtti.

“Ceza Yasası’nda böyle bir şey yok” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın seçimle geldiği demokraside ‘kraliçeyi korur gibi’ bir düzenlemelere ihtiyaç olmadığına vurgu yaptı.

2007’de Ceza Yasası’ndaki ‘hoşnutsuzluk, soğukluk’ düzenlemelerinin çıkarıldığını hatırlatan Erhürman, ‘hakaret ve tehdit’e ilişkin düzenlemeler olduğunu belirtti.

Hükümet’in getirdiği yasada var olan düzenlemenin var olan Ceza Yasası ile alakası olmadığına vurgu yapan Erhürman, Cumhurbaşkanı ile devletin de özdeşleştirildiğine dikkat çekti.

Getirilen düzenlemelerin ‘ilkel’ olduğunu vurgulayan Erhürman, ‘çağdaş demokrasi anlayışı ile de uzaktan yakından ilgisi olmadığının’ altını çizdi.

“Biz bu yasalar geçmez derken, sizin de olduğunuz bu Meclis’ten geçmez diyoruz” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, bu düzenlemelerin komitede de düzeltilemeyeceğini, yeniden çalışılması gerektiğini ifade etti.

Hükümet’e basın örgütleri ile de birlikte çalışma çağrısı yapan Erhürman, “Bunu geri çekin, sizin de anlamlı olabilecek bir takım değişiklik önerileri vardır, yapın getirin. Bunu bir gurur, onur meselesi yapmayın, önemli olan bu Meclis’in gururu, onurudur” dedi. “Sömürge idaresi kalıntısıdır, yanlıştır, çağdaş değildir” diyen Erhürman, “Çıkın akıl yolu ile, sağduyu ile geri çekin, ilgili kuruluşları ile de görüşün, bizden de yardım isterseniz edelim. Bu sağduyuyu gösterin… Göstermezseniz, bunu tehdit algılamayın ama mecburen hem ekonomik, hem de demokratik fukaralaşma için birbirimize gireceğiz” şeklinde konuştu.

