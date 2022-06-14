Devletin borcu 67 milyar 843 milyon TL

Maliye Bakanı Sunat Atun, ülkenin iç ve dış borçlarının toplamın 67 milyar 843 milyon TL olduğunu söyledi ve “Kamu borç yükünün azaltılması birinci önceliğimiz olmalıdır” dedi



Maliye Bakanı Sunat Atun, Mecliste 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili sunuş yaptı.

Sunuşunda yüksek enflasyon nedenlerini anlatan Atun, ek bütçenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, gelirlerde artırıcı önlemler ve giderlerde ise tasarruf tedbirleri alınmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolde yer alan gider azaltıcı ve gelir artırıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Atun, ek bütçede sağlık ve eğitim alt yapısının geliştirilmesi için kaynak tahsisatının artırıldığını ve doğrudan gelir desteği ödeneklerinin güncel şartlara göre artırılmasının öngörüldüğünü de anlattı.

2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı hazırlanırken Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve döviz fiyatlarındaki gelişmelerin baz alındığını aktaran Atun, 2022 yılının ilk 5 ayında TÜFE’nin yüzde 43.10 olduğunu ve yılın ikinci 6 ayında ise bu rakamın yüzde 55’i bulacağının tahmin edildiğini belirtti.

Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın yüzde 48’e göre hazırlandığını kaydeden Atun, son günlerde yaşanan gelişmelere bakıldığında bu oranın yetersiz kalacağını anlattı ve Devlet Planlama Örgütü’nün 2022 yılı sonu TÜFE tahminin yüzde 109.53 olduğunu aktardı.

Ülkenin iç ve dış borçlarının toplamın 67 milyar 843 milyon TL olduğunu bildiren Atun, “Kamu borç yükünün azaltılması birinci önceliğimiz olmalıdır” dedi.

En yüksek bütçe açığı öngörüsü bulunduğunu söyleyen ve kamu kaynaklarının etkili kullanılması gerekliliğine vurgu yapan Atun, ek mesai ödemelerinin de kamu maliyesi açısından sürdürülebilirlik sorununa işaret ettiğini söyledi.



