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DEMD'den silah satış duyurusu

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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nün, açık artırma usulüyle paintball silahı ile havalı ve ateşli av silahları satışı yapacağı duyuruldu.

DEMD'den silah satış duyurusu
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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, açık artırma ihalesinin, 30 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin Lefkoşa kağıt ambarında yapılacağı belirtildi. 
Açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün Ateşli Silahlar Yasasının Fasıl 57 Madde 8(2).b bendine göre, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne teslim edilen silahların açık artırma yolu ile peşin para karşılığı satışa sunulacağı kaydedildi.
İhaleye katılmak isteyen kişilerin “uygunluk belgesi” almaları gerektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
“Açık artırma usulü ile adına silah almak isteyen kişiler, adlarına kayıtlı bulunan silahlarının evraklarını, kimliklerini ve beraberlerinde 21,50 TL damga pulu ile İlçe Polis Müdürlüğü’ne bağlı bölge karakoluna veya İlçe Polis Müdürlüğü’ne müracaat ederek, temin edecekleri uygunluk belgesini açık artırmadan önce Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’ne ibraz etmek zorundadırlar.”
İhaleye katılarak adına silah almak isteyenler için aranan koşullar ise şöyle: 
“Adlarına ateşli silah almaya uygun bulunan (ateşli silah tasarrufundan men veya engel olmayan, bedenen herhangi bir eksikliği bulunmayan), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, 21 (yirmi bir) yaşını doldurmuş bulunan, av maksatlı olarak 3 (üç) adet av tüfeğinden fazla olmayan kişiler ihaleye katılabileceklerdir.” 
Açıklamada ayrıca, ihale yolu ile silah satın alan kişilerin, almış oldukları silah veya silahlarla birlikte 300 TL’lik damga pulu harcı getirip, 48 saat içinde bağlı bulundukları İlçe Polis Müdürlüğü, Ateşli Silahlar Şubelerinde kayıtlarını yaptırmaları gerektiği de kaydedildi. 48 saat içerisinde kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin aleyhinde yasal işlem başlatılacağı uyarısı da yapıldı.
Açık artırma ihalesinin, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesindeki kurallara uygun olarak yapılacağı ifade edilen açıklamada, açık artırmaya katılacak olan kişilerin maske ve eldiven takmalarının ve soysal mesafe kurallarına uymalarının zorunlu olduğu da kaydedildi. 

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