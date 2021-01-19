Asgari ücret saptama komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, komisyonun 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere gerçekleştireceği toplantının bakanlıkta saat 14.00’te başlayacağı bildirildi.

Asgari ücret halen brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak uygulanıyor.