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Asgari ücret saptama komisyonu toplanıyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanıyor.

Asgari ücret saptama komisyonu toplanıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, komisyonun 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere gerçekleştireceği toplantının bakanlıkta saat 14.00’te başlayacağı bildirildi. 
Asgari ücret halen brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak uygulanıyor.

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